Прокуратура начала проверку по разрушениям на бывшем заводе «Кристалл»
Как мы уже рассказывали, в Калуге частично обрушилась кровля бывшего завода «Кристалл». Во вторник, 17 мая, прокуратура Калужской области объявила о проведении проверки.
В ведомстве напомнили, что здание входит в ансамбль винного склада, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщали, что на владельца здания подадут в суд.
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