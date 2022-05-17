Прокуратура начала проверку по разрушениям на бывшем заводе «Кристалл»

Как мы уже рассказывали, в Калуге частично обрушилась кровля бывшего завода «Кристалл». Во вторник, 17 мая, прокуратура Калужской области объявила о проведении проверки.

В ведомстве напомнили, что здание входит в ансамбль винного склада, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщали, что на владельца здания подадут в суд.

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