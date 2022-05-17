В Калужской области проезд в электричках подорожает с 1 июня

С 1 июня проезд в пригородных электропоездах на территории Калужской области подорожает на 4,2%. Соответствующий приказ № 33-РК подписал министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ.

Стоимость проезда в одной тарифной зоне увеличится с 28,4 до 29,6 рубля.

Ранее проезд дорожал 1 июня прошлого года.

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