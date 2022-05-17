В Калуге начали вырубать деревья для расширения Литвиновского кладбища

В Калуге собираются расширить крупнейшее городское кладбище. В Литвиново уже начали вырубать деревья на новой площадке, сообщил 16 мая на планерке в городской управе замначальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

Планируется, что площадь кладбища расширится на 0,7 гектара.

Ранее, напомним, мы сообщали, что власти Калуги не могут найти деньги на строительство нового кладбища в Марьино. Проект обсуждается еще с 2013 года.

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