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17 мая в Калугу приезжал Иван Грозный

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.05.2022 07:50 6 728
17 мая в Калугу приезжал Иван Грозный

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 мая.

9(17).05.1561 - Российский государь Иван IV (1533 – 1584) посетил Оболенск, Калугу, Перемышль, Козельск, Воротынск с целью осмотра состояния пограничных городов и крепостей на подступах к Москве.

1924 - в Краснодаре родился Олег Михайлович Бушко (1924 - 2009), писатель, поэт, журналист. В Калугу приехал в 1968 году. Его книга "Школьный словарь литературных терминов" отмечена Золотой медалью на Всероссийской выставке ВВЦ в 2002 году. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени и другими боевыми наградами.

1927 – родился Василий Иванович Столяров (1927 – 2002), агроном, руководитель сельскохозяйственных предприятий, Почетный гражданин Бабынинского района, Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1970), орденом Ленина (1972).

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.05.2022 07:50 6 728
Тэги: история калуги
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