В Калуге не могут найти деньги на строительство нового кладбища

В понедельник, 16 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в очередной раз заявил, что в бюджете областной столицы нет денег на строительство нового кладбища.

Проект погоста в деревне Марьино рядом с окружной дорогой был разработан еще несколько лет назад, однако с тех пор лежит на полке.

- Отсутствует в принципе источник финансирования этих мероприятий, - рассказал Денисов.

В 2013 году стоимость строительства оценивалась в 190 миллионов рублей. Сейчас, с учетом уровня инфляции, это сумма явно будет выше.

Комментирую жалобы на Литвиновское кладбище, городской голова заявил, что там высокий уровень грунтовых вод, поэтому в межсезонье он сам не может попасть на могилы своих отца и деда.

- Новое кладбище в Марьино оно вряд ли будет отличаться по геологии, но там будет создана система, связанная с водопонижением, - рассказал Денисов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.