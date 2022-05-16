Красный Крест отметил 155-летний юбилей

Годовщину традиционно отметили флэш-мобом, запустив в небо красные и белые шары.

Поздравили сотрудников организации Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.

- 155 лет – это очень большой срок, и на протяжении этих полутора столетий члены Красного Креста самоотверженно трудились на благо людей, – подчеркнул Юрий Моисеев. – И сегодня вы оказываете помощь тем, кто в этом нуждается, спасаете жизни и здоровье людей, помогаете самим незащищённым и нуждающимся: инвалидам, тяжелобольным, одиноким пожилым людям, неустанно заботитесь об их здоровье, благополучии и социализации. Вся ваша работа – постоянный, ежедневный подвиг!

Председатель Калужского регионального отделения Красного Креста Лариса Пахомова рассказала об истории общества и поблагодарила всех, кто оказывает помощь Красному Кресту.

- В день юбилея мы благодарим всех, кто оказался рядом в трудные минуты, кто стал нашей большой семьёй. Спасибо вам за служение людям во имя добра и милосердия! – сказала Лариса Пахомова.

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