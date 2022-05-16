Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

Красный Крест отметил 155-летний юбилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.05.2022 15:34 0 346
Красный Крест отметил 155-летний юбилей

Годовщину традиционно отметили флэш-мобом, запустив в небо красные и белые шары. 

Поздравили сотрудников организации Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.

- 155 лет – это очень большой срок, и на протяжении этих полутора столетий члены Красного Креста самоотверженно трудились на благо людей, – подчеркнул Юрий Моисеев. – И сегодня вы оказываете помощь тем, кто в этом нуждается, спасаете жизни и здоровье людей, помогаете самим незащищённым и нуждающимся: инвалидам, тяжелобольным, одиноким пожилым людям, неустанно заботитесь об их здоровье, благополучии и социализации. Вся ваша работа – постоянный, ежедневный подвиг! 

Председатель Калужского регионального отделения Красного Креста Лариса Пахомова рассказала об истории общества и поблагодарила всех, кто оказывает помощь Красному Кресту.

- В день юбилея мы благодарим всех, кто оказался рядом в трудные минуты, кто стал нашей большой семьёй. Спасибо вам за служение людям во имя добра и милосердия! – сказала Лариса Пахомова.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.05.2022 15:34 0 346
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как получить максимум от путешествий жителям Калуги
Лучшие цены на аниме фигурки в Москве
Борфрезы по металлу в интернет магазине

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru