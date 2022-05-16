В Калужской области назвали самые востребованные профессии

Как мы уже рассказывали, зарегистрированная безработица в Калужской области снизилась до уровня 0,48%. При этом в базе вакансий количество мест существенно больше, чем число людей на бирже труда. В понедельник, 16 мая, правительство региона опубликовало список самых востребованных профессий.

Среди калужан с высшим образованием работодатели чаще всего ищут врачей, инженеров, учителей и полицейских.

Среди людей со средним и средним специальным образованием требуются водители, швеи, медсестры, слесари, овощеводы, повара, трактористы и электромонтеры.

Ранее правительство сообщало, что за месяц число калужан, которым грозит увольнение увеличилось с 8310 до 9976.

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