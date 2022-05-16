Калужская область опустилась на 27 место в рейтинге социально-экономического положения регионов

По итогам 2021 года Калужская область заняла 27 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Такие данные в понедельник, 16 мая, опубликовало агентство «РИА Новости».

Год назад наша область была на 25 месте. Регион обогнали Оренбургская, Вологодская и Кемеровская области. Калужская область в свою очередь обошла Мурманскую.

Лидеры рейтинга остались прежними – Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Последние позиции в рейтинге у Калмыкии, Еврейской автономной области и Тывы.

Исследование проведено по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.