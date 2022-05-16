Гигант с низкой социальной ответственностью

Международный цементный холдинг LafargeHolcim избегает участия в социально-экономической программе региона

Иностранных инвесторов до недавних пор у нас носили на руках. Холили-лелеяли в надежде на взаимность, передовые технологии и социально ответственный подход к бизнесу. Знаменитое «калужское экономическое чудо» во многом основано на этой «взаимности». Региональная власть предоставила уникальные условия для зарубежных компаний. Но только единицы оправдали ожидания. Сегодня иностранцы уходят (или только делают вид, что уходят) из региона, оставляя после себя разочарование и обиды.

С введением санкций первыми показали пятки автомобильные гиганты. Volkswagen, Volvo могут оставить после себя несколько тыс. безработных. На очереди – международный цементный гигант LafargeHolcim. Около 15 лет назад он постучался в область с просьбой получить право на разработку месторождения «Борщевское» и строительство цементного завода в Ферзиковском районе. Взамен публично пообещал активно включиться в социально-экономическое развитие региона, платить налоги в бюджет, обеспечивать рабочие места, достойные зарплаты и блюсти чистоту экологии.

Область поверила. Тем более, что было подписано инвестиционное соглашение, где черным по белому зафиксированы все обещания. Лафарж согласился «участвовать в социальном развитии Ферзиковского района Калужской области и Калужской области в целом путем осуществления социальных, благотворительных и культурных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей района и области».

В ответ область вложилась от души: помогла создать для иностранного гиганта прекрасную инфраструктуру, выдала разрешение на строительство цементного завода и лицензию на недропользования.

А что в ответ? Тишина. Завод построен и введен в эксплуатацию в 2014 году, но его вскоре оформили на компании, зарегистрированные в Москве и в Московской области. То есть, все налоги от деятельности завода уходят вместо Калужского региона – в Московский. Никакого участия Lafarge в развитии социально-экономической программы также не наблюдается.

Руководство региона много раз пыталось воззвать к топ-менеджменту компании, но иностранцы старательно избегают диалога. Зачем исполнять обещанное, если все желаемое уже получено? А желания обеспечивать людям достойную зарплату, комфортные условия труда и безопасную для здоровья жизнь так и не возникло.

Заработная плата на калужском предприятии заметно отличается от оплаты рабочих на столичных заводах холдинга. В московской области она примерно на 30% выше, чем в калужской, как будто здесь другие люди, иного сорта.

«Местных» не брать!

Реальное, а не показное отношение к людям, как к временной рабочей силе, Лафарж продемонстрировал еще на этапе строительства завода. Одна из историй даже дошла до Прокуратуры Ферзиковского района. Мать двоих несовершеннолетних детей Татьяну Янчук сократили с должности диспетчера технологического процесса после того, как завод был запущен и услуги подобных специалистов больше не понадобились. Вместе с ней уволили еще несколько человек: водителей, операторов технологического процесса, операторов погрузчика и т.д.). Хотя, пока в этих людях была нужда, руководство международного гиганта обещали, что всем, «строящим «Лафарж» с нуля, будут предоставлены достойные места». Взамен уволенных местных работников, компания набрала рабочих из ближнего зарубежья, существенно сэкономив тем самым на фонде заработной платы. Любопытно, что, когда Татьяна Янчук обратилась в администрацию завода «Лафарж Цемент» с просьбой о трудоустройстве, ей сообщили о негласном правиле завода брать местных жителей района только в качестве рабочих и только на временные проекты.

Единый корпоративный стиль

Можно было бы подумать, что цементный гигант так раздольно ведет себя только в избыточно гостеприимной Калужской области. Ничего подобного! Еще в 2014 году в Саратовской прессе прогремел скандал с трудовым конфликтом в Вольске на заводе «Большевик», подконтрольном LafargeHolcim. Рабочие подняли тогда шум из-за невыплаты зарплат.

А несколько лет назад разразился конфликт между администрацией Вольска и руководством Лафаржа. Причина очень знакомая. Международный гигант много чего наобещал в социальном плане приютившему его региону, но благодарность как-то слишком быстро иссякла.

«Нас не радуют подходы компании по снижению социальной помощи городу. Мы же содержим местные дороги, по которым их машины возят продукцию, а это немалые средства, - возмущался глава Вольского района Саратовской области, - Тогда пусть сделают для себя отдельную дорогу и содержат её. Местное руководство завода не решает финансовых вопросов, а вести переговоры с вышестоящим руководством довольно сложно».

Единый «корпоративный» стиль работы ЛафаржХолсим в регионах России очевиден. Обещать, пока льготы и преференции не получены. Игнорировать, когда все сливки собраны и все соки выжаты.

Вот такого инвестора приютила Калужская область в надежде на развитие «экономического чуда». В конце марта LafargeHolcim заявил, что уходит из России, поддержав санкции против нашей страны. Сейчас калужский завод продолжает работать, эксплуатируя в своем духе и недра, и рабочую силу. Может пора без сожалений попрощаться со скандальным международным гигантом?

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