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В Калужской области 9976 человек оказались под угрозой увольнения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.05.2022 12:55 0 836
В Калужской области 9976 человек оказались под угрозой увольнения

В Калужской области количество работников, оказавшихся под угрозой увольнения, за месяц выросло с 8310 до 9976. В понедельник, 16 мая, об этом сообщили в правительстве региона.

Большая часть тех, кто может лишиться работы, находится в Калуге - 8444 человека (85%). В Боровском районе - 810 человек (8%). В Бабынинском районе – 358 (4%). В Обнинске - 237 человек (2,4%).

В тоже время официальное количество безработных за год снизилось с 4213 до 2599. Уровень регистрируемой безработицы - 0,48 %.

По состоянию на 30 апреля областная база вакансий насчитывала 11 451 рабочее место.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.05.2022 12:55 0 836
Тэги: общество
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