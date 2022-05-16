В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 29 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 602, сообщили в понедельник, 16 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализирован 21 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже три недели - с 22 апреля.

Выздоровели еще 36 пациентов. Всего с болезнью справился 100 297 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4543 случая коронавируса. За весь период - 18 264 836. Госпитализированы за сутки – 1127. Выписаны – 5379, за весь период – 17 652 558. За последние сутки в стране от ковида умерли 89 человек, за все время – 377 759.

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