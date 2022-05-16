В Калужской области клещи за неделю укусили 88 человек

За неделю, с 9 по 15 мая, в Калужской области 88 человек пострадали от укусов клещей. Среди пострадавших – 29 детей, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи встречались с людьми в Калуге, Бабынинском, Людиновском, Козельском и Кировском районах. Единичные случаи зарегистрированы в Думиничском и Юхновском районах.

Проверка клещей в лаборатории показала, что боррелиоз встречался в 18,2% случаев.

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