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Врачи приехали на встречу с участниками форума «Юность 2022»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.05.2022 07:59 0 281
Врачи приехали на встречу с участниками форума «Юность 2022»

Ведущие врачи больницы скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко приехали к участникам профильной смены для одаренных детей в оздоровительный лагерь «Сокол». Смена проходит в рамках форума «Юность 2022», который организовала Городская Дума Калуги и Молодежная палата при Гордуме.

Медики продемонстрировали ребятам различные инструменты, оборудование и учебные манекены, рассказали об особенностях профессий хирурга и реаниматолога, преподали навыки первой медицинской помощи и экстренной реанимации. На манекенах школьники попробовали провести самые простые операции и манипуляции: уколы, наложение швов, искусственную вентиляцию лёгких, непрямой массаж сердца и интубирование. 

Десятиклассники получили ответы на вопросы, связанные с поступлением в медицинские ВУЗы, целевыми направлениями и качествами, необходимыми для врача. Медики подчеркнули, что профессия врача важна и актуальна во все времена. Несмотря на развитие компьютерной диагностики и современных методов лечения, человеческий фактор в медицине остаётся решающим. 

В этот день с одарёнными школьниками пообщался заместитель Губернатора Калужской области Константин Горобцов, призвавший ребят обратить внимание не только на популярные сегодня профессии в IT-сфере, но и на специальности, ориентированные на работу с людьми – педагоги, психологи, врачи, тренеры. По мнению Константина Горобцова, в ближайшем будущем эти профессии статут одними из наиболее востребованных.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.05.2022 07:59 0 281
Тэги: городская дума
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