Знаменитая «Щука» преподала школьникам уроки актёрского мастерства

Студенты и преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина провели для участников смены «Юность-2022» мастер-классы по сценической речи и движению, рассказали о полезных упражнениях для пластики и дыхания.

Студенты «Щуки» продемонстрировали творческие этюды.

- Школьники общались с преподавателями и студентами знаменитой «Щуки» – очень полезные тренинги от мастеров и яркое выступление будущих артистов ребята приняли на ура, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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