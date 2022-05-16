Знаменитая «Щука» преподала школьникам уроки актёрского мастерства
Студенты и преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина провели для участников смены «Юность-2022» мастер-классы по сценической речи и движению, рассказали о полезных упражнениях для пластики и дыхания.
Студенты «Щуки» продемонстрировали творческие этюды.
- Школьники общались с преподавателями и студентами знаменитой «Щуки» – очень полезные тренинги от мастеров и яркое выступление будущих артистов ребята приняли на ура, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
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