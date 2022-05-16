Форум «Юность» 2022 завершил свою работу

В профильной смене для одаренных детей приняли участие 110 учащихся 10-х классов из разных районов Калужской области. Основная цель - в интересной, креативной форме сориентировать школьников в большом перечне современных профессий, помочь им серьезно задуматься о выборе своего пути. Слова напутствия на закрытии смены прозвучали от депутата Государственной Думы РФ Ольги Коробовой и председателя Заксобрания Калужской области Геннадия Новосельцева.

Ярким событием заключительного дня стала военно-спортивная игра с участием депутатов Гордумы и курсантов Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого. Курсанты красочно представили свое учебное заведение, которым гордятся, и на деле показали, что академия позволяет не только получить военную специальность, но и дает возможность развивать творческие способности, совершенствовать физические навыки. Их показательные выступления были встречены шквалом аплодисментов.

- Очень надеюсь, что ребятам эти четыре интересных, насыщенных самыми разными тренингами, мастер-классами, встречами, квестами и диспутами дня помогут определиться с профессией, - прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Мы постарались совместить разные направления, пригласили медиков, будущих актеров, военных, бизнесменов, депутатов, производственников, мастеров народных промыслов. Но все гости, которые приезжали к ребятам в эти дни, сходились в одном: в любой профессии нужно стремиться к совершенству, постоянно учиться и развиваться, не останавливаться на достигнутом. Тогда придет успех. Желаю им всем достичь успеха!

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