В Калуге за неделю родились 73 ребенка

За последнюю неделю в Калуге родились 73 ребенка. Среди них 28 девочек и 45 мальчиков, сообщили в воскресенье, 15 мая, в городском загсе.

Среди редких имен отмечены следующие: Филипп, Анисия, Богдан, Мирон, Марлен, Ванесса, Всеволод, Агата и Святослав.

Также за неделю в Калуге сыграли 31 свадьбу.

С начала 2022 года в Калуге родились 1432 ребенка, зарегистрировано 678 браков.

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