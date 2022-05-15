В Калужской области 39 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 39 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 573, сообщили в воскресенье, 15 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 18 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже три недели - с 22 апреля.

Выздоровели еще 49 пациентов. Всего с болезнью справился 100 261 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 4956 случаев коронавируса. За весь период - 18 260 293. Госпитализированы за сутки – 1125. Выписаны – 6200, за весь период – 17 647 179. За последние сутки в стране от ковида умерли 99 человек, за все время – 377 670.

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