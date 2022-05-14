В Калужской области 25 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 25 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 534, сообщили в субботу, 14 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 13 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже три недели - с 22 апреля.

Выздоровели еще 25 пациентов. Всего с болезнью справились 100 212 калужан.

По всей России выявлены за сутки 5047 случаев коронавируса. За весь период - 18 255 337. Госпитализированы за сутки – 2498. Выписаны – 7378, за весь период – 17 640 979. За последние сутки в стране от ковида умерли 107 человек, за все время – 377 571.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.