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Суд объяснил, почему многомиллионную премию калужского врача Алана Цкаева признали законной

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2022 12:05 0 291
Суд объяснил, почему многомиллионную премию калужского врача Алана Цкаева признали законной

Как мы уже рассказывали, в конце прошлого года суд в Калуге отказался взыскивать с бывшего министра здравоохранения региона Алана ЦКАЕВА 6,819 миллиона рублей. Премию в таком размере он получил, когда возглавлял БСМП. Прокуратура Калужской области подала апелляцию, однако она была отклонена. На днях на сайте Первого Кассационного суда общей юрисдикции опубликован текст кассационного определения по делу о премировании Цкаева.

- Выплаченная ответчику премия не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения, поскольку в данном случае отсутствует недобросовестность со стороны ответчика, - пояснили в суде.

Как ранее постановил Калужский областной суд, решение о выплате премии было принято комиссией, созданной министерством здравоохранения Калужской области в соответствии с действовавшим на тот момент положением о размере, порядке и условиях премирования руководителей государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области. Приказ о премировании Цкаева, изданный на основании решения комиссии, был подписан министром здравоохранения в пределах предоставленных ему полномочий.

- На основании изложенного суд кассационной инстанции признал законными и обоснованными решение Калужского районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда, - заявили в Первом Кассационном суде общей юрисдикции.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2022 12:05 0 291
Тэги: общество алан цкаев
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