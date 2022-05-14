В Калужской области воздух прогреется до +16

В субботу, 14 мая, в Калужской области сохранится облачная погода с прояснениями.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +16, вечером – в районе +12.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха к вечеру повысится до 80%, возможен дождь.

По народным приметам, яркое солнце 14 мая предвещает теплое и хорошее лето.

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