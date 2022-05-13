В Калужской области еще один чиновник оштрафован за игнорирование обращения

В Калужской области глава администрации Жиздры оштрафован на 5000 рублей за то, что вовремя не дал ответ на обращение местного жителя. В пятницу, 13 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Вопрос касался загрязнения городской земли.

Но в течение 30 дней житель ответа так и не получил.

Ранее, напомним, на такую же сумму в Калуге оштрафовали заместителя министра природных ресурсов и экологии.

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