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ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

Опубликовано: 13.05.2022 16:10 0 427
ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

Клиенты ВТБ увеличили спрос на жилищные кредиты после снижения ставок в конце апреля. За пять рабочих дней мая заемщики оформили около 18 тыс. заявок на ипотеку, что в два раза превышает результат последней недели апреля. Ежедневное количество заявок на кредиты по сравнению со второй половиной апреля увеличилось на 85% - до 3 тыс.

«Банку России удалось оперативно стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Снижение ключевой ставки в апреле до 14% существенно отразилось на общей стоимости розничных кредитов и позволило избежать длительной стагнации ипотечного рынка. ВТБ сегодня предлагает ипотечные кредиты по ставке даже ниже ключевой  в рамках стандартных банковских программ. В первую очередь, это «оживило» сегмент вторичного жилья, где в период «заградительных» тарифов сформировался отложенный спрос. Сейчас доля заявок на стандартные программы в структуре наших продаж составляет уже 50%, тогда как в апреле не превышала 30%. Также мы видим прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%. В результате, общий спрос на ипотеку в начале мая уже вырос практически вдвое. По нашей оценке, схожая динамика наблюдается и на рынке в целом», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ одним из первых банков улучшил условия по собственным ипотечным программам 30 апреля, снизив базовую ставку на 3 пп как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ.   Подать заявку на ипотеку можно в офисах, на сайте, через застройщиков, риелторов и других партнеров банка.

Банк ВТБ (ПАО)

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Опубликовано: 13.05.2022 16:10 0 427
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