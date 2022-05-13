«Золотые» или красивые номера теперь можно получить бесплатно

Tele2 предлагает клиентам «золотые» телефонные номера в подарок. Для этого достаточно выбрать при подключении популярный тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца.



Акция проходит в фирменной рознице Tele2 и на сайте оператора. При оформлении онлайн-заказа клиенту необходимо ввести промокод и выбрать в качестве способа получения SIM самовывоз из ближайшего магазина оператора.



Номер относится к категории красивых, если в нем одна цифра встречается не менее трех раз подряд, или если повторяются пары цифр, есть запоминающиеся сочетания. Обычная цена такого телефонного номера – 3000 рублей, однако сейчас клиенты смогут получить его бесплатно.



Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:



«К номеру мобильного телефона сегодня привязаны приложения банков и различных интернет-сервисов, ключи от личных кабинетов, электронные кошельки, мессенджеры и социальные сети. Красивую комбинацию проще запомнить и использовать для авторизации в разных сервисах. Кроме того, такой номер может пригодиться для привлечения клиентов и продвижения услуг. Красивые номера полезны и востребованы – учитывая интересы наших абонентов, мы предлагаем подключить их на специальных условиях».

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