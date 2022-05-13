В Калужской области изменили маршрут школьного автобуса: дети три километра ходили пешком

В Калужской области дети из одной из деревень Перемышльского района вынуждены были три километра ходить пешком, чтобы попасть на остановку школьного автобуса. В пятницу, 13 мая, об этой ситуации рассказали в прокуратуре региона.

Большая часть пути проходила вдоль федеральной трассы, что представляло собой опасность для школьников.

После вмешательства прокуратуры в деревне обустроили разворотную площадку, и маршрут автобуса был продлен.

Ответственных чиновников из администрации Перемышльского района привлекли к дисциплинарной ответственности.

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