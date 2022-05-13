В Калужской области обнаружили 80 поддельных банкнот

За первые три месяца года в Калужской области выявили 75 поддельных рублевых банкнот и пять долларовых. В пятницу, 13 мая, об этом сообщила городская управа со ссылкой на данные Банка России.

Самые популярные у фальшивомонетчиков - купюры номиналом 5000 рублей. Таких нашли 42.

Поддельных купюр номиналом 2000 рублей было 25, 1000 рублей – семь, 50 рублей – одна.

Выявлена также одна фальшивая десятирублевая монета.

Поддельных долларов номиналом 50 и 100 было пять штук.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.