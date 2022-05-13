В Калужской области за три недели не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Калужской области за последние сутки выявлены 16 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 509, сообщили в пятницу, 13 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 10 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже три недели - с 22 апреля.

Выздоровели еще 39 пациентов. Всего с болезнью справились 100 187 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4896 случаев коронавируса. За весь период - 18 250 290. Госпитализированы за сутки – 2506. Выписаны – 7257, за весь период – 17 633 601. За последние сутки в стране от ковида умерли 105 человек, за все время – 377 464.

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