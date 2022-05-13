В Калужской области продажи продуктов в мае упали на 13,7%

За первые две недели мая объем продажи продуктов в Калужской области снизился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом апреля. В пятницу, 13 мая, об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные налоговой службы.

Увеличение спроса наблюдается только на огурцы, помидоры, конфеты, говядину, свинину, рыбу свежемороженую, сметану и куриные яйца.

Также в правительстве сообщили, что за неделю подорожали рис, гречка и морковка.

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