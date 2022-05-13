В Калужской области за неделю подорожали гречка, рис и морковка

За неделю, с 4 по 11 мая, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Гречка подорожала за семь дней на 2,47%, морковка – на 1,7%, рис – на 1,2%.

При этом, как рассказали в правительстве, детские фруктово-ягодные консервы подешевели на 4,6%, капуста – на 3,44%, огурцы – на 1,8%.

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