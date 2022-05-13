В Калужской области спасли гнездо аистов

На днях в деревне Нижние Подгоричи Перемышльского района спасли гнездо аистов. Об этом случае в пятницу, 13 мая, рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

От сильного ветра накренилась водонапорная башня, на которой аисты устроили гнездо.

С помощью автовышки яйца из гнезда достали и поместили в инкубатор. Сотрудники водоканала сняли верхний бак башни вместе с гнездом. Рабочие приварили площадку из листового металла на ствол башни, и на нее установили бак обратно. После этого яйца из инкубатора возвратили в гнездо.

- Все с волнением ожидали, вернется ли пара аистов в гнездо, - прокомментировали в министерстве. - Долго переживать не пришлось - две большие красивые птицы, пролетев пару кругов над людьми, вновь заняли свой дом.

Фото спасательной операции.

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