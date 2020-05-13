В центре Калуги свалку биологических отходов начали растаскивать собаки
В четверг, 12 мая, мы рассказывали, что на улице Комарова в Калуге в районе Березуйского оврага обнаружена свалка биологических отходов.
Проверку по данному факту проводит прокуратура. Однако, несмотря на внимание этого ведомства, мешки с костями до сих пор никто из ответственных служб не убрал.
Их уже начали растаскивать собаки. Видео снято утром 13 мая.
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