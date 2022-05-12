В Калуге на 25 тысяч рублей оштрафовали девушку, задравшую юбку на фоне храма

В Калуге 26-летнюю девушку признали виновной в оскорблении чувств верующих. Прошлым летом она задрала юбку на фоне Преображенской церкви на улице Смоленской и выложила фото в интернете, сообщили в четверг, 12 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В качестве наказания калужанку оштрафовали на 25 тысяч рублей.

- У меня не было цели делать фото именно на фоне храма. Просто так совпало. Это могло быть абсолютно любое здание - оно очень старое и со стороны не выглядит как храм, - комментировала ранее виновница.

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