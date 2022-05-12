Бывший калужский замгубернатора дважды спутал название региона, который возглавил
Как мы уже рассказывали, 10 мая бывший заместитель губернатора Калужской области Владимир МАЗУР стал врио губернатора Томской области. В четверг он выступал перед местными депутатами и дважды ошибся в название региона.
Мазур назвал Томскую область Тюменской.
Позже пресс-служба томского правительства заявила, что новый глава оговорился из-за волнения.
Владимир Мазур родом из Томской области, но работал в Тюменской и Калужской областях. Из Калуги он уехал летом 2020 года.
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