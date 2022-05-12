В Калуге открыли мемориальную доску генералу Андрею Матюхину

Утром в четверг, 12 мая, в Калуге открыли мемориальную доску генерал-лейтенанту Андрею Матюхину, установленную на фасаде школы №6. Об этом сообщил главный архитектор города Алексей Комов.

В этой школе Матюхин учился с 1977 по 1987 годы.

В марте прошлого года генерал-лейтенант скоропостижно скончался в возрасте 50 лет. На тот момент он занимал должность заместителя начальника Национального центра управления обороной России.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.