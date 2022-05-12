В Калужской области за сутки 29 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки выявлены 29 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 493, сообщили в четверг, 12 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 19 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 32 пациента. Всего с болезнью справились 100 148 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4065 случая коронавируса. За весь период - 18 245 394. Госпитализированы за сутки – 3353. Выписаны – 6930, за весь период – 17 626 344. За последние сутки в стране от ковида умерли 111 человек, за все время – 377 359.

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