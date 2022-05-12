В Калуге автомобильный завод выплатил долг в 26 миллионов рублей

В Калуге один из автомобильных заводов задолжал жителю Иркутской области 26 миллионов рублей. Об этом сообщили в четверг, 12 мая, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Это деньги, которые предприятие обязали выплатить, так как оно не стало выполнять условия договора по поставке автомобилей. Кроме того, в сумму вошли неустойка, компенсация морального вреда, штрафы и судебные расходы.

В качестве исполнительного сбора завод дополнительно выплатил почти два миллиона рублей. После этого в Иркутск перевели и всю необходимую сумму.

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