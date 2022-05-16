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В ЭХЦ ПРО на правом берегу в Калуге ведут прием высококвалифицированные детские врачи

Опубликовано: 16.05.2022 10:10 0 487
В ЭХЦ ПРО на правом берегу в Калуге ведут прием высококвалифицированные детские врачи

Педиатр. Это первый доктор, с которым встречается ребенок. Поэтому очень важно, чтобы визит прошел в максимально комфортных условиях, помог родителям ответить на все интересующие вопросы о сохранении здоровья малыша, при этом закрепил у ребенка только положительные эмоции от посещения медицинского центра. Педиатры ЭХЦ ПРО помогут составить индивидуальные прививочный календарь, так как в Центре доступна вакцинация не только по национальному, но и по международному календарю.

Детский невролог. В ЭХЦ ПРО возможно посетить невролога, как в рамках медицинского осмотра, так и при различных патологических проявлениях, которые настораживают родителей в поведении малыша. Детский невролог проведет осмотр, при необходимости назначит дополнительные диагностические исследования, которые также возможно пройти в медицинском центре ЭХЦ ПРО на правом берегу в Калуге.

Детский оториноларинголог. Оториноларингологи ЭХЦ ПРО используют новейшее оборудование для диагностики заболеваний лор – органов. Здесь же возможно пройти эндоскопическое обследование носа и носоглотки, сделать различные лечебные процедуры.

Детский ортопед. Своевременная консультация грамотного специалиста в ЭХЦ ПРО в Калуге на правом берегу позволит сохранить здоровье опорно – двигательного аппарата у ребенка, вовремя скорректировав развитие любой патологии.  

Кроме того, в ЭХЦ ПРО возможно сдать полный спектр анализов. А результаты общего анализа крови и мочи получить в тот же день, что значительно увеличит шансы на своевременную диагностику заболевания и назначение эффективного лечения у наших профильных специалистов.

Здесь же для детей доступны УЗИ и рентген.

В ЭХЦ ПРО для приема маленьких пациентов созданы максимально благоприятные условия. Интерьер не ассоциируется с больницей, а врачи способны найти подход к любому, даже самому капризному пациенту, настроить на прием и сформировать позитивное отношение к заботе о собственном здоровье с самого раннего возраста.  

Удобная парковка позволит подъехать к входу в здание, а администраторы Центра всегда помогут оформить документы для приема, уделив особое внимание Вашему малышу, отвлекая его от мыслей о визите к врачу, давая Вам возможность заполнить необходимые бланки.

Если Вы хотите посетить детского доктора в условиях повышенного комфорта, то в ЭХЦ ПРО на правом берегу в Калуге для этого созданы все условия.

Запись осуществляется по тел.: 8(4842)926-926, на сайте: mrt40.ru
WhatsApp: 8 (930) 845-12-43 (только для входящих сообщений)

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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Опубликовано: 16.05.2022 10:10 0 487
Тэги: рeклама клиника года-2022
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