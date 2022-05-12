В Калужской области семьям начали перечислять новую выплату на детей

В среду, 11 мая, в Калужской области семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет начали перечислять новую социальную выплату. Она положена тем, у кого средний доход на человека ниже прожиточного минимума.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в отделения Пенсионного фонда поступило более 15 тысяч заявлений.

По данным правительства, деньги будут выплачиваться примерно на 30 000 детей.

В 2022 году расходы бюджета на эти цели составят 2,8 миллиарда рублей. 900 миллионов из них – средства областного бюджета.

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