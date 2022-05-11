В Калуге на владельца бывшего завода «Кристалл» подадут в суд за обрушение кровли

Как мы уже рассказывали, в Калуге обрушилась часть кровли главного здания бывшего завода «Кристалл» на улице Ленина. Ситуацию в среду, 11 мая, на планерке в городской управе прокомментировал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.

По его словам, объект культурного наследия регионального значения разрушается не первый год. Комплекс зданий находится в частной собственности. Ранее владельца уже оштрафовали на три миллиона рублей за демонтаж межэтажных перекрытий.

Как отметил Чудаков, были обращения в полицию, но они не привели к возбуждению уголовного дела.

- Обращались в полицию по факту повреждения объекта культурного наследия, но три раза отказали в возбуждении уголовного дела, - рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия.

Он заявил, что теперь, после повреждения кровли, вновь будет подано заявление в суд.

- Будем надеяться, этот случай привлечет большее внимание правоохранительных органов, - прокомментировал Чудаков.

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