В Калуге уволили воспитательницу, тащившую ребенка на репетиции утренника
В среду, 11 мая, в Калуге уволили из детского сада воспитательницу, которая стала героиней скандального видео. Об этом сообщил представитель управления образования на планерке в городской управе.
- Расторгнуты трудовые отношения с 11 мая, - отметил чиновник.
Также в управлении сообщили, что проводится служебная проверка в отношении заведующего.
Как сообщил городской голова Дмитрий Денисов, между мальчиком и воспитателем есть родственные связи, но это не освобождает женщину от ответственности.
Напомним, на репетиции утренника одна из сотрудниц детского сада силой тащила ребенка из одной части зала в другую.
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