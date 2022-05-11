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В Калуге уволили воспитательницу, тащившую ребенка на репетиции утренника

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.05.2022 16:06 3 1463
В Калуге уволили воспитательницу, тащившую ребенка на репетиции утренника

В среду, 11 мая, в Калуге уволили из детского сада воспитательницу, которая стала героиней скандального видео. Об этом сообщил представитель управления образования на планерке в городской управе.

- Расторгнуты трудовые отношения с 11 мая, - отметил чиновник.

Также в управлении сообщили, что проводится служебная проверка в отношении заведующего.

Как сообщил городской голова Дмитрий Денисов, между мальчиком и воспитателем есть родственные связи, но это не освобождает женщину от ответственности.

Напомним, на репетиции утренника одна из сотрудниц детского сада силой тащила ребенка из одной части зала в другую.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.05.2022 16:06 3 1463
Тэги: общество
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