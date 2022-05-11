Какие песни пели участники «Бессмертного полка» в Калуге

Как мы уже рассказывали, 9 мая в Калуге прошла акция «Бессмертный полк».

Десятки тысяч людей вышли на улицы областной столицы, чтобы отдать дань памяти своим родственникам, воевавшим за нашу страну.

Не обошлось во время парада и без всем известных песен. О том, какие песни пели калужане 9 мая, смотрите в нашем видео в телеграм-канале.

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