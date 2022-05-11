В Калужской области заместителя министра оштрафовали за игнорирование обращения

В Калужской области одного из заместителей министра природных ресурсов и экологии оштрафовали на 5000 рублей за то, что она не ответила на обращение человека. В среду, 11 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Это повлекло грубые нарушения прав заявителя, - прокомментировали в прокуратуре.

После вмешательства ведомства министерский чиновник дала ответ калужанину.

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