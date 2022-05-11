Житель Калужской области не мог попасть на свою свадьбу из-за долгов

В Тарусском районе Калужской области местный житель не мог выехать в Среднюю Азию на собственную свадьбу из-за долгов по алиментам. В среду, 11 мая, об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина задолжал по алиментам 48 тысяч рублей. Его дочери три года.

Чтобы попасть на свадьбу, калужанин погасил задолженность.

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