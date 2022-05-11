В Калуге наградят пять пар, проживших в браке более 50 лет

В четверг, 12 мая, в Калуге пройдет торжественная церемония чествования пяти пар, которые прожили в браке 50, 55 или 60 лет. Они приурочена к международному дню семьи, который отмечается 15 мая, сообщили в городской управе.

На праздник пригласили Анатолия и Нину Романовых (дата свадьбы - 30.04.1972), Александра и Наталью Епихиных (30.04.1972), Александра и Галину Нечаевых (04.05.1967), Виктора и Лидию Шатохиных (05.05.1962), Николая и Тамару Зиновых (28.04.1962).

Юбиляров ждут поздравления от городских и областных властей, а также памятные подарки.

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