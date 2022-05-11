В Калужской области за сутки 22 человека заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки выявлены 22 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 464, сообщили в среду, 11 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 12 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 26 пациентов. Всего с болезнью справились 100 116 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4102 случая коронавируса. За весь период - 18 241 329. Госпитализированы за сутки – 1132. Выписаны – 5043, за весь период – 17 619 414. За последние сутки в стране от ковида умерли 98 человек, за все время – 377 248.

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