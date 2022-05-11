Калужская прокуратура назвала незаконными действия воспитательницы, тащившей ребенка на репетиции утренника

Как мы уже рассказывали, в Калуге возникла конфликтная ситуация в детском саду. В соцсетях выложили небольшое видео с репетиции утренника. Там одна из сотрудниц детского сада силой тащила ребенка из одной части зала в другую.

В среду, 11 мая, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки.

- Действия воспитателя признаны незаконными, а контроль за ее деятельностью со стороны руководителя – недостаточным, - говорится в заявлении ведомства. - По результатам проверки в адрес начальника Управления образования города Калуги внесено представление. Прокуратура также потребовала от Управления образования принять меры, направленные на недопущение подобных фактов.

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