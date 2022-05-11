Бывший калужский замгубернатора возглавил Томскую область

Во вторник, 10 мая, бывший заместитель губернатора Калужской области Владимир МАЗУР назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Мазур работал в Калуге в течение года – с мая 2019 по июнь 2020. Ранее он возглавлял администрацию Тобольска.

Также прояснилась судьба бывшего городского головы Калуги Николая Любимова. 10 мая он заявил, что не будет осенью переизбираться на пост губернатора Рязанской области. А через несколько часов стало известно, что он уволился по собственному желанию.

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