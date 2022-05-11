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Бывший калужский замгубернатора возглавил Томскую область

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 11.05.2022 09:01 0 1634
Бывший калужский замгубернатора возглавил Томскую область

Во вторник, 10 мая, бывший заместитель губернатора Калужской области Владимир МАЗУР назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Мазур работал в Калуге в течение года – с мая 2019 по июнь 2020. Ранее он возглавлял администрацию Тобольска.

Также прояснилась судьба бывшего городского головы Калуги Николая Любимова. 10 мая он заявил, что не будет осенью переизбираться на пост губернатора Рязанской области. А через несколько часов стало известно, что он уволился по собственному желанию.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 11.05.2022 09:01 0 1634
Тэги: общество владимир мазур николай любимов
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