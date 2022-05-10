Экс-мэр Калуги не пойдет на новый губернаторский срок

Глава Рязанской области, экс-градоначальник Калуги и бывший замгубернатора Калужской области Николай ЛЮБИМОВ не станет выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети во вторник, 10 мая.

- Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок, - написал Любимов. - Всегда говорил о том, как мне важна работа на благо Рязанской области, каким близким и родным стал мне регион. За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику.

Любимов также подчеркнул, что надеется в это сложное время быть полезным стране на новой должности.

Напомним, калужанина Николая Любимова назначили на пост временно исполняющего обязанности главы Рязанской области в 2017 году после отставки Олега Ковалева. Позже в этом же году Любимов одержал победу на губернаторских выборах.

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