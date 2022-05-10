В Калужской области 36 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 36 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 442, сообщили во вторник, 10 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы шесть человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 24 пациента. Всего с болезнью справились 100 090 калужан.

По всей России выявлен за сутки 4 531 случай коронавируса. За весь период - 18 237 227. Госпитализированы за сутки – 1000. Выписаны – 5014, за весь период – 17 614 371. За последние сутки в стране от ковида умер 101 человек, за все время – 377 150.

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