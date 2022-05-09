В Калужской области заболеваемость коронавирусом растет четвертый день подряд

В Калужской области за последние сутки выявлены 40 новых случаев коронавируса. Заболеваемость растет четвертый день подряд. Общее количество заболевших достигло 103 406, сообщили в понедельник, 9 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы три человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух недель - с 22 апреля.

Выздоровели еще 63 пациентов. Всего с болезнью справились 100 066 калужан.

По всей России выявлены за сутки 5030 случаев коронавируса. За весь период - 18 232 696. Госпитализированы за сутки – 1218. Выписаны – 5959, за весь период – 17 609 357. За последние сутки в стране от ковида умерли 103 человека, за все время – 377 049.

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