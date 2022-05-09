В Калуге на шествии «Бессмертного полка» собралось около 10 000 участников

Утром 9 мая в Калуге впервые за три года проходит акция «Бессмертный полк».

На сквере Мира собралось около 10 000 участников, которые несут портреты родных, погибших в годы Второй мировой войны.

Шествие началось в 10:00. Когда голова колонны достигла Театральной площади, хвост еще находился у сквера Мира.

В 2020 и 2021 году «Бессмертный полк» отменяли из-за коронавируса.

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